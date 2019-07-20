В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на глухонемых украинцев

В ночь на 20 июля в метро Санкт-Петербурга на станции «Пушкинская» мужчина изрезал ножом глухонемых пассажиров подземки, потому что не получил ответ на вопрос, выходят ли они.

Как пишет «Фонтанка», 36-летний уроженец Дербента несколько раз ударил двоих мужчин. На помощь пострадавшим пришёл 26-летний петербуржец — он смог выбить оружие из рук агрессора. После остановки поезда неадекватный пассажир был задержан правоохранителями.

Пострадали два 33-летних гражданина Украины. Оба мужчины глухонемые. Они были госпитализированы в Мариинскую больницу с ранениями груди.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.