В мероприятиях Уральской бизнес-недели приняли участие около 7,5 тысячи человек

В мероприятиях Уральской бизнес-недели — 2023, организованной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», приняли участие около 7,5 тысячи человек, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделяет в приоритет развитие сферы малого и среднего предпринимательства, благодаря чему в регионе постоянно совершенствуются инструменты поддержки предпринимателей. В дни бизнес-недели институты содействия объединяют ресурсы и усилия для организации деловых, образовательных и культурных событий, способствующих дальнейшему развитию предпринимателей Среднего Урала», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Организаторами бизнес-недели стали правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития региона, администрация Екатеринбурга. Соорганизаторы: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес»), Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, Екатеринбургский центр развития предпринимательства, СОО «Деловая Россия», СОО «Опора России».

Уральская бизнес-неделя — ежегодная традиция, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В 2023 году в её программу вошли около 50 мероприятий.

Ранее в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» СОФПП организовал несколько событий. Самые крупные из них — Всероссийский финансовый форум «Финмаркет» и форум «Грабли для бизнеса».

«Мы пригласили звёздных спикеров, каждое событие проходило два дня, и на протяжении обоих дней были полные залы участников. Люди соскучились по офлайн-формату и таким крупным объединяющим событиям. Мы планируем повторить “Финмаркет” в следующем году. Кроме того, в этом году мы опробовали новый формат мероприятий — организовали встречу собственников крупного бизнеса с представителями малого и среднего предпринимательства в клубном формате “без галстуков”. Мероприятие было хорошо принято обеими сторонами», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Напомним, Всероссийский финансовый форум «Финмаркет» прошёл 16 и 17 мая в Екатеринбурге. В форуме приняли участие первый министр экономики России Андрей Нечаев, известные финансисты Даниил Бабич, Игорь Нагаев и ещё около известных 20 спикеров. Второй день мероприятия, который прошёл в креативном кластере «Домна», также вызвал большой интерес аудитории. Подробнее о форуме вы можете узнать из онлайн-репортажа АН «Между строк», который наши журналисты вели в течение двух дней «Финмаркета».