Для всех, кого интересуют деньги. Онлайн АН «Между строк» с главного бизнес-события месяца в Екатеринбурге — Всероссийского финансового форума «Финмаркет»

Доброе утро! Сегодня в Екатеринбурге стартует главное бизнес-событие месяца — двухдневный Всероссийский форум о деньгах «Финмаркет». 16 мая он пройдёт в выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО», 17 мая — в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16.

На нём выступят 20 федеральных спикеров, в их числе первый министр экономики России, учёный-экономист, доктор экономических наук Андрей Нечаев, профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич и аналитик, стратег Игорь Нагаев.

Гостей форума и тех, кто вместе с нами будет следить за событием в режиме онлайн, ждёт погружение в мир финансов и инвестиций, реальная бизнес-прокачка на примере конкретных кейсов. Предприниматели смогут найти ответы на многие актуальные вопросы, в том числе: где взять деньги для бизнеса, где найти и как правильно выбрать недвижимость для бизнеса, к чему готовиться в связи с цифровизацией финансов, какие перспективы и последствия для бизнеса несёт цифровая валюта? Инвесторы узнают, кому в текущей ситуации можно доверить деньги, чему отдать предпочтение — инвестплатформам, бирже или брокерам.

«Финмаркет» объединит представителей банковского сообщества, микрофинансовых и региональных гарантийных организаций, инвестиционных платформ, консалтинговых и лизинговых компаний, экспертов Минэкономразвития и Агентства страхования вкладов.

Журналисты агентства новостей «Между строк» 16 и 17 мая будут работать на форуме, собирая для вас самые интересные детали, лайфхаки спикеров, ценные мысли. Следите за денежным форумом вместе с нашей онлайн-трансляцией.