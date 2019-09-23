В мэрию Москвы подана заявка на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ»

Партия ПАРНАС подала в мэрию Москвы заявку на проведение 6 октября шествия «Бессмертный ГУЛАГ». На сайте партии сообщается, что шествие пройдёт в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку нынешних политзаключённых.

«Участникам предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв коммунистического террора. Среди требований: реабилитация жертв политических репрессий XX века, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России», — говорится в сообщении.

Организаторы планируют пройти по маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Заявленное количество участников — тысяча человек. Заявителями акции выступили представители партий ПАРНАС, «Гражданская инициатива», а также представители партии «Яблоко» и гражданские активисты и правозащитники.