В мэрии рассказали об эпидобстановке в Нижнем Тагиле

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире «Тагил ТВ» рассказал о росте сезонной заболеваемости среди тагильчан. Чиновник отметил, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию и участившиеся случаи заболеваемости, темпы роста числа заболевших в Нижнем Тагиле ниже, чем средние по региону.

«Действительно, ситуация не очень благоприятная. За прошлую неделю показатели заболеваемости по Свердловской области выросли на 34%. По Нижнему Тагилу наблюдается рост в районе 13%. Понятное дело, что и дети тоже болеют. Среди них порог заболеваемости составляет 25%, при этом большая часть случаев — это ОРВИ. На сегодня в городе закрыто на карантин порядка 17 групп в дошкольных учреждениях и 34 класса в школах. Среди детей у нас сейчас всего 6 случаев лабораторно подтверждённого гриппа. Есть среди ребят и заболевшие COVID-19, но пока ни одной группы или класса по этому заболеванию не закрыто», — отметил Валерий Суров.

Замглавы города по соцполитике подчеркнул, что масочный режим всё ещё не был отменён полностью. Валерий Суров обратился к тагильчанам с просьбой пользоваться масками при посещении мест массового скопления людей.

Напомним, в сентябре этого года Валерий Суров рассказал о закрытии 33 классов в 15 школах города по ОРВИ. При этом на тот момент с диагнозом «коронавирус» на больничном находились 24 школьника и 15 педагогов. Тогда чиновник отметил, что хоть динамика роста заболеваемости и имеет место, но о возвращении дистанционного обучения речи не идёт.