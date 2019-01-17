В мэрии Нижнего Тагила выбрали номер для школы на Муринских прудах

В тагильской мэрии решили присвоить школе на 1200 мест на Муринских прудах номер 100. Соответствующее постановление подписано 15 января мэром Владиславом Пинаевым. Запись учеников в МАОУ СОШ № 100, как и в другие школы города, стартует 1 февраля.

«Таких крупных школ в городе не появлялось уже четверть века, — цитирует пресс-служба мэрии начальника управления образования Татьяну Удинцеву. — С вводом её в эксплуатацию мы решим проблему с дефицитом мест в общеобразовательных учреждениях одного из самых густонаселённых микрорайонов Нижнего Тагила. Здесь будут получать знания школьники из микрорайона Муринские пруды. И очень символично, что в год векового юбилея управления образования Нижнего Тагила новой школе присвоен номер 100».

Планируется, что строительство новой школы завершится до 1 июля этого года, а откроется она 1 сентября. Сегодня на объекте трудятся 170 специалистов. Они занимаются работами по устройству инженерных систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также вентиляции. Проводится отделка внутренних помещений.

Напомним, на строительство учебного заведения планируется потратить около миллиарда рублей. После визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева на День города — 2018 было принято решение о финансовой поддержке строительства школы в Нижнем Тагиле. Также изменилась доля софинансирования — вместо 50/50 город получил 30/70, что серьёзно снизило нагрузку на бюджет города.