В мэрии Нижнего Тагила уволили начальницу экономического управления

В нижнетагильской мэрии уволили начальника экономического управления Ольгу Веренич. Женщина была освобождена от должности в связи с выходом на пенсию, говорится на официальном сайте города. Сегодня администрация объявила конкурс на вакантный пост начальника экономического управления.

«Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком РФ, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению “Экономика и управление” и стаж муниципальной службы не менее четырёх лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки “Экономика и управление” не менее пяти лет», — говорится на официальном сайте города.

Документы можно представить в конкурсную комиссию администрации города (Пархоменко, 1а, кабинеты № 517, 527) лично или по почте до 24 января 2018 года.