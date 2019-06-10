В мэрии Нижнего Тагила утвердили требования к внешнему виду для киосков и павильонов

Тагильская администрация утвердила требования к внешнему виду для нестационарных объектов, к которым относятся в том числе различные киоски и павильоны в городе. Постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила. В нём указаны эскизы торгового автомата, киоска и павильона, отдельно стоящих или находящихся в составе остановочных комплексов, торговой галереи, сезонного кафе, автолавки, а также торговой тележки и палатки. Все объекты должны быть пастельных тонов, наличие корпоративного стиля необходимо согласовывать с управлением архитектуры и градостроительства.

В документе отмечается, что каркас киосков и павильонов должен изготавливаться из несущих сварных металлических конструкций, а также иметь возможность для его перемещения и транспортировки. Там, где объекты находятся в составе остановочного комплекса, площадка для посадки пассажиров должна быть оборудована скамейками, крышей для защиты от осадков и одной стенкой для ветрозащиты. В торговой галерее все павильоны должны быть в едином стиле, но с отдельными входами, если имеют разную специализацию. Палатки по реализации непродовольственных товаров разрешается размещать без тентовой конструкции. Торговым тележкам надлежит иметь бежевый, песочный или кремовый цвета.

В постановлении прописаны также условия размещения нестационарных торговых объектов. Оно осуществляется в соответствии со специальной схемой и при наличии договора. Напомним, мэрия Нижнего Тагила обновила список одобренных киосков и павильонов в начале 2019 года. В схему внесли 473 объекта: это павильоны, киоски, автолавки, торговые навесы и автоматы с водой. В Ленинском районе таких объектов 160, в Дзержинском — 154, в Тагилстроевском — 148, в сельских территориях — 11. При этом 42 бесплатных торговых места выделено в Нижнем Тагиле для реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами.