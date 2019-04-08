В мэрии Нижнего Тагила утвердили специалистов на две ключевые должности

В тагильской мэрии подвели итоги конкурса на замещение двух ключевых вакантных должностей. Руководителем отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления горхозяйством официально назначили Владислава Тарахтунова. Отдел был создан в мэрии впервые. Ранее в мэрии АН «Между строк» говорили, что он необходим «для усиления управления городским хозяйством и реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”». В рамках масштабного проекта отремонтируют 21 улицу. Общая протяжённость приведённых в порядок участков составит 29,5 км. Работы начнутся уже в мае.

В конкурсе на пост замначальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике в Нижнем Тагиле участвовали три человека: Николай Барсуков, Дмитрий Устинов и Юлия Ковина. По его итогам на муниципальную должность была рекомендована Юлия Ковина. До этого она работала в отделе ведущим специалистом.

Ранее пост замначальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики в Нижнем Тагиле занимала Ирина Еремеева. После того как экс-глава спорткомитета Дмитрий Язовских возглавил школу № 100, которая сейчас строится на Муринских прудах, Еремеева была повышена до начальника управления. Её прежнее место стало вакантным.