В мэрии Нижнего Тагила решили начать отключать отопление с завтрашнего дня

Мэрия Нижнего Тагила решила перенести сроки завершения отопительного сезона в этом году из-за тёплой погоды. Все ресурсоснабжающие организации начнут поэтапное прекращение подачи теплоносителя в жилые дома уже с завтрашнего дня, 7 мая. В последнюю очередь отопление традиционно отключат в больницах, школах и детских садах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте города. Ранее чиновники планировали завершить отопительный сезон 13 мая.

«Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов: подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний. Утвердить и согласовать с администрацией города графики гидравлических испытаний тепловых сетей», — говорится в постановлении.