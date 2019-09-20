В мэрии Нижнего Тагила рассматривают несколько вариантов освещения города ночью

До 25 сентября тагильские чиновники должны будут посчитать стоимость освещения улиц города ночью с учётом дворовых и общественных территорий и без них. Такое поручение сегодня, 20 сентября, в ходе совещания в мэрии своим подчинённым и представителям эксплуатирующих организаций дал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ранее местные власти попросили на согласительных комиссиях в областном правительстве 151 млн рублей на наружное освещение города в ночное время суток.

Сейчас в тагильской казне не хватает средств на то, чтобы фонари горели до утра, поэтому уже в 00:30 освещение выключают, снова включается оно только в 5:30. Из-за этого возрастает риск совершения преступлений, а также дорожно-транспортных происшествий на неосвещённых пешеходных переходах и дорогах.

«Сегодня в городе остро стоит проблема ночного освещения улиц, — отметил Владислав Пинаев. — При работе последних согласительных комиссий в министерстве финансов мы в очередной раз подняли вопрос по дополнительному финансированию за счёт увеличения объёма средств в рамках расходных полномочий. С точки зрения закона мы обязаны полностью освещать город ночью. По сумме примерное понимание есть. Сейчас мы сделаем обоснование и будем сбрасывать его в правительство области с просьбой увеличить нам финансирование именно по этой статье. Чтобы мы в ночное время суток в городе освещение не выключали».

В 2018 году на работу уличных светильников в Нижнем Тагиле было потрачено чуть больше 80 млн рублей, за 7 месяцев 2019 года — почти 51 млн рублей. В связи с реализацией в городе программы «Светлый город» и увеличением светоточек выросла и сумма эксплуатационных расходов, отмечают в тагильской мэрии.

Напомним, согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов начали работать с 16 сентября. Мэрия Нижнего Тагила попросила у региональных властей деньги на обследование всех мостов в городе, подготовку проектов для ремонта дорог в сёлах и деревнях, обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров. Финансовые средства необходимы на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк. Также защищались расходы на проектирование двух станций водоподготовки, что позволит Нижнему Тагилу заявиться на участие в федеральной программе «Чистая вода». По словам Владислава Пинаева, первый этап согласительных комиссий команда тагильских чиновников прошла достойно.