В мэрии Нижнего Тагила рассказали о главных «фишках» к юбилейному Дню Победы

В тагильской администрации рассказали о главных праздничных акциях и других мероприятиях, которые планируется провести в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, сегодня подготовку к 9 Мая можно разделить на два направления, основное — организация парада военной техники. В этом году жители Нижнего Тагила смогут увидеть его на светодиодных экранах.

«Поступил уже ряд заявок для участия в “Бессмертном полку”, — отметил Валерий Суров на встрече с директорами местных предприятий в мэрии. — В прошлом году у нас появилась новая колона — “Бессмертный цех”. Работники “Уралвагонзавода” несли портреты тех людей, которых сегодня нет в живых и которые трудились на предприятии. Есть предложение создать колону из героев Советского Союза, тех, кого сегодня нет в живых и у кого практически не осталось родственников. Сейчас решается вопрос о том, где именно она будет расположена».

До 10 апреля будут сформированы графики проведения митингов. Планируется организовать три крупные акции: «Георгиевская ленточка» (будут раздаваться на шести площадках), «Чистые окна» (когда волонтёры приводят в порядок квартиры ветеранов), а также подвоз тагильчан до праздничных мероприятий на такси. Заявки будут отрабатываться через городской совет ветеранов или управление соцпрограмм и семейной политики.

В этом году в драматическом театре впервые пройдёт военный спектакль-концерт, в котором примут участие как профессиональные актёры, так и дети. Кроме того, в ДК «Юбилейный» будет организован хоровой фестиваль, где юные тагильчане исполнят песни о Великой Отечественной войне. В парках им. Бондина и «Народном» жители города смогут поучаствовать в танцевальных вечерах «Вальс Победы».

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле проживают 2365 ветеранов, 65 из них — инвалиды и участники Великой Отечественной войны. До середины апреля им вручат юбилейные медали к 75-летию победы.