В мэрии Нижнего Тагила рассказали, каким будет празднование 74-й годовщины Победы в ВОВ

Сегодня в мэрии состоялось совещание по празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором было принято решение использовать единый стиль при размещении праздничного оформления.

«На центральных улицах будут размещены флаги расцвечивания, баннеры с праздничной символикой, а в торговых сетях разместят плакаты, которые разработают специально для этой даты. Кроме того, директору МБУ “Сигнал-3” Вячеславу Сизову поручено проработать вопрос праздничной подсветки зданий», — сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что такие нововведения позволят показать красоту тагильской архитектуры и придать празднику особую торжественность.

По традиции во время парада по Театральной площади пройдут 15 единиц военной техники и 11 парадных расчётов в составе военнослужащих Тагильской ракетной дивизии, бойцов отряда специального назначения «Урал», ОМОН, сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, ГУФСИН, военнослужащие запаса ВДВ и пограничных войск, а также кадеты и воспитанники клуба юных моряков.