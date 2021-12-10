В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будут работать уличные фонари в 2022 году

Администрация Нижнего Тагила утвердила график работы уличных фонарей на 2022 год. В течение 365 дней нового года улицы будут освещаться около 4000 часов. Постановление опубликовано на официальном сайте города.

Дольше всего городские фонари будут гореть с 19 по 23 декабря 2022 года — ежедневно по 16 часов 28 минут, так как в это время всегда наступает пора самых длинных ночей.

Меньше всего по времени улицы Нижнего Тагила будут освещаться 21 июня — 3 часа 59 минут. Именно этот день считается самым длинным в году. С конца мая по середину июля фонари будут включать не более чем на 5 часов.

Управление городским хозяйством администрации должно предусмотреть выделение бюджетных средств на оплату электроэнергии наружного освещения в соответствии с утверждённым графиком работы.

Напомним, на оплату счетов за наружное освещение в городском бюджете заложено 124 млн рублей. Такая сумма указана в проекте главного финансового документа города.