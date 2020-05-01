В мэрии Нижнего Тагила рассказали, где горожане могут купить медицинские маски

Специалисты администрации города провели мониторинг торговых точек и составили список аптек, в которых можно приобрести медицинские маски. Индивидуальные средства защиты, без которых жители Свердловской области с 1 мая не могут появляться в общественных местах, можно приобрести в ряде городских аптек и в киосках Роспечати.

Как сообщается на официальном сайте города, приобрести маски можно в аптечной сети «Фармленд» — они есть в наличии в 28 аптеках, а также можно сделать заказ через интернет. Найти маски можно в двух аптеках сети «Планета здоровья» и на сайте организации. Маски есть в наличии в магазине «Мир здоровья» на Вязовской, 4а, в «Аптеке рядом» на Зари, 99, «Аптеке 03» на Зари, 24 и аптеках «Живика» по улицам Зари, 52 и Ильича, 3а.

Напомним, с 1 мая 2020 года в Свердловской области введён обязательный масочный режим. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Эпидемиологи подчёркивают, что от дисциплины горожан и строгого соблюдения всех мер профилактики зависит, как быстро мы сможем остановить коронавирус и вернуться к обычному образу жизни.