В мэрии Нижнего Тагила раскрыли количество больных COVID-19, находящихся на лечении в городских стационарах

На лечении в инфекционной больнице Нижнего Тагила находится 179 пациентов, проживающих в Горнозаводском и Северном управленческих округах. Об этом сегодня доложили главе города на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В санатории «Руш» лечится 133 пациента средней тяжести. В стационаре ЦГБ № 1 с коронавирусной инфекцией находится 180 заболевших. В оздоровительном центре «Сосновый бор», перепрофилированном для пациентов с лёгким течением болезни, размещено 29 человек.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что ситуация на территории муниципалитета пока остаётся непростой и в преддверии осенне-зимнего периода, когда традиционно происходит подъём заболеваемости сезонным гриппом, необходимо принять дополнительные меры по защите населения от вирусных заболеваний.

Также Владислав Пинаев подчеркнул, что необходимо продолжать вести разъяснительную работу с населением.

«Мы ещё не победили коронавирус. К сожалению, мы видим, что многие тагильчане не осознают опасности и перестали соблюдать элементарные меры предосторожности», — констатировал глава города.

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин сообщил, что в ближайшие две недели в город поступит вакцина от сезонного гриппа.

«У нас есть не так много времени, чтобы заранее подготовиться и начать прививочную кампанию. Это крайне важно, чтобы не допустить появления очагов сезонных вирусных заболеваний в школах, на предприятиях и в учреждениях города», — рассказал главный санитарный врач города.

Бармин обратился к представителям медицинских учреждений и промышленных предприятий с просьбой оперативно организовать вакцинопрофилактику сезонного гриппа в конце августа — начале сентября.