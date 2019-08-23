В мэрии Нижнего Тагила проведут внутреннюю проверку из-за чиновников-прогульщиков

В мэрии Нижнего Тагила проведут внутреннюю проверку, чтобы определить, кто из чиновников и муниципальных служащих уходит с работы раньше положенного времени. Пока глава города Владислав Пинаев находится в командировке в Крыму, часть сотрудников администрации не соблюдает трудовой распорядок. Сегодня, 23 августа, аппаратное совещание вместо Пинаева вёл вице-мэр по соцполитике Валерий Суров. В заключение он предупредил присутствующих о недопустимости такого поведения.

«Коллеги, у меня есть просьба к руководителям — обратите ещё раз внимание на правила внутреннего трудового распорядка. С утра парковка забита на въезде. Два дня подряд возвращаюсь в мэрию полпятого, половина парковки уже пустая. Поэтому, Юрий Юрьевич (Сергушев, руководитель отдела муниципальной службы и кадров. — Прим. ред.), нужно посмотреть выборочно [чьи машины уезжают раньше], обратить на это внимание», — отметил Валерий Суров.

В этом году, напомним, чиновникам не раз доставалось за нарушение трудовой дисциплины и распорядка и от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. В мае он отчитал подчинённых за плохую организацию деловых мероприятий в администрации и неумение решать возникающие в городе проблемы. Ещё ранее градоначальник устроил им разнос из-за не соответствующего требованиям дресс-кода внешнего вида, чрезмерной любви к гаджетам, которые чиновники не выпускают из рук во время совещаний, а также неумения общаться с людьми.