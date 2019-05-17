«Совещания проводятся не ради картинки на камеру и статьи в газете». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитал подчинённых за фиктивную работу

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал работу сотрудников администрации города. Сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании он отчитал подчинённых за плохую организацию деловых мероприятий в мэрии и неумение решать возникающие в городе проблемы.

«Эта неделя показала, что подготовка некоторых совещаний находится на самом низком уровне, — отметил Пинаев. — Точнее, совещания абсолютно не подготовлены. Мне не нужно на них констатировать факты и рассказывать о тех проблемах, которые есть. Должны быть предложены пути их решения и выхода из ситуации. А то устроили с сельскими территориями вчера. Я не хуже вас знаю о тех проблемах, которые в городе существуют. К большому сожалению, чтобы их все разом решить, нужен триллион рублей. Всё упирается в деньги, поэтому взаимодействуйте между собой. Совещания должны проводиться не ради совещания, картинки на камеру и статьи в газете. А для решения проблем, которые сегодня возникают и являются для нас актуальными. А то собрались в микрофончик поговорить».

Отметим, Пинаев уже не раз устраивал своим подчинённым разнос на традиционных аппаратных по пятницам. Он отчитывал их за не соответствующий требованиям дресс-кода внешний вид, чрезмерную любовь к гаджетам, которые чиновники не выпускали из рук во время совещаний, а также неумение общаться с людьми.