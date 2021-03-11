В мэрии Нижнего Тагила предложили организовать одностороннее движение по мосту на улице Циолковского на время ремонта

В мэрии Нижнего Тагила решили обсудить целесообразность полного закрытия движения по путепроводу на улице Циолковского в апреле. В администрации города предлагают организовать одностороннее движение на мосту, чтобы минимизировать заторы между Тагилстроем и другими районами города.

Такое решение вынес глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда дорог, по которым планируется организовать движение во время реализации инфраструктурного проекта на улице Циолковского. Состояние дорожного полотна и возможность разгрузить движение оценивали также руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» и представители муниципалитета. Они проехали по маршрутам из Дзержинского района и центра города на Тагилстрой и приняли решение, что все объездные пути будут доступны не только для легковых, но и для грузовых автомобилей. Однако начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров предложил отложить закрытие моста до полной готовности всех объездных дорог. Так, при выезде на Северном шоссе требуется привести дорожное полотно в порядок, но рабочие смогут приступить к работам, только когда нормализуется погода.

«Осмотрев мостовой переход, мы решили ещё раз вернуться к плану производства работ и обсудить с подрядчиками целесообразность полного закрытия движения по объекту в апреле, предложим им организовать движение хотя бы по одной стороне дороги, чтобы минимизировать проблемы с передвижением между Тагилстроем и другими районами города», — отметил мэр Владислав Пинаев.

Напомним, жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города. Планируется, что работы на мосту начнутся с 5 апреля и продлятся 6 месяцев.

В период ремонта путепровода по улице Циолковского на Тагилстрой (и в центр) можно будет проехать несколькими путями. Из центра города добраться до отдалённого района можно будет через улицу Индустриальную и Лебяжку по улице Западной. Из Дзержинского района проехать на Тагилстрой можно по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.