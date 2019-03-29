В мэрии Нижнего Тагила ответили на претензии «МегаФона» о компенсации за перенос сетей

Замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко прокомментировал иск ПАО «МегаФон» к мэрии, в котором оператор требует компенсировать издержки за перенос линий связи с опор освещения в подземную канализацию «Ростелекома». Мероприятия связаны с реализацией многомиллиардного концессионного проекта «Светлый город». Работы по демонтажу кабелей провайдер оценил в 6,6 млн рублей.

«Ещё три года назад мы всех провайдеров, включая “МегаФон”, предупредили о том, что все провода, которые развешаны на наших опорах, будут демонтированы. Мы согласовали эти вопросы с “Ростелекомом”, обговорили нюансы. Все операторы согласились, опять же включая “МегаФон”, поэтому для нас было неожиданностью, что они без предупреждения подали исковое заявление. Будем судиться, будем защищать свои интересы. Они единственные, кто нам предъявил иск, с остальными все вопросы урегулировали», — заявил чиновник.

Напомним, в октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов будет действовать до 2042 года и обойдётся городской казне в 9,3 млрд рублей.

По итогам 2018 года в рамках проекта «Светлый город» установлено 4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также проведено 210 км сетей вдоль тагильских дорог. Контракт жизненного цикла предполагает полную замену наружного освещения до 2042 года. К этому сроку подрядчик обязуется построить в городе более 20 тыс. энергоэффективных светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км распределительной и 10 км питающей сети, 10 трансформаторных подстанций.