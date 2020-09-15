В мэрии Нижнего Тагила определились с претендентами на получение звания «Почётный ветеран города»

Тагильские чиновники и общественники определились с главными претендентами на получение звания «Почётный ветеран Нижнего Тагила» в этом году. На профильном заседании оргкомитета ими были отобраны пять тагильчан. Это 72-летняя Валентина Виноходова (кандидат от городского управления соцполитики), 83-летняя Лариса Корпусова (кандидат от УВЗ), 73-летний Владимир Свистунов (представлен ЕВРАЗ НТМК), 64-летняя Нина Титова (выдвинута городским советом ветеранов) и 80-летняя Алевтина Хлопотова (кандидат от горно-металлургического колледжа). Фамилии будущих почётных ветеранов были озвучены сегодня, 15 сентября, на заседании думской комиссии по соцполитике.

«У нас 1 июня состоялся оргкомитет, присутствовало 9 человек. Им на рассмотрение было представлено 9 кандидатур на присвоение звания “Почётный ветеран города Нижний Тагил”, — рассказал депутатам замглавы города по соцполитике Валерий Суров. — В результате тайного голосования наибольшее количество голосов набрали Валентина Виноходова, Лариса Корпусова, Владимир Свистунов, Нина Титова и Алевтина Хлопотова. Во время голосования у нас две кандидатуры сначала набрали одинаковое количество голосов, поэтому было принято решение переголосовать. Во время него Алевтина Хлопотова набрала 9 голосов».

Претендовать на почётное звание может не каждый. Женщины должны быть не моложе 50 лет и иметь не менее 20 лет трудового стажа, мужчины — не моложе 60 лет и иметь 25 лет трудового стажа. Кроме того, после выхода на пенсию они должны в течение минимум пяти лет принимать активное участие в общественной жизни города. В прошлом году награждение победителей рейтингового голосования тагильчан проходило 1 октября, в День пожилого человека.

Напомним, в начале года группа ветеранов Ленинского района обратилась к мэру Владиславу Пинаеву и спикеру гордумы Вадиму Раудштейну с просьбой проиндексировать ежемесячные выплаты для почётных ветеранов Нижнего Тагила. Ежемесячно каждый из них получает по 2 тысячи рублей. Сумма выплаты была утверждена ещё в ноябре 2009 года и с тех пор ни разу не индексировалась.