В мэрии Москвы обсуждают возвращение пропусков и режима самоизоляции

В мэрии Москвы обсуждается несколько сценариев по ужесточению мер для борьбы с распространением коронавируса, самый жёсткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, действовавшего в столице весной, со ссылкой на близкий к мэрии источник пишут «Ведомости».

Близкий к правительству Москвы собеседник утверждает, что без улучшения эпидемиологической ситуации «стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель». Представитель мэрии сказал изданию, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Источник, близкий к мэрии, утверждает, что к понедельнику столичным правительством поручено подключить софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро; об этих мерах предполагается объявить в ближайшие два дня.

«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идёт. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжёлая, больницы уже забиты пациентами», — сказал один из собеседников.

Ранее «Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что российские власти обсуждают вопрос закрытия в Москве торговых центров, кинотеатров, а также введения запрета на крупные массовые мероприятия в связи со всплеском заражений коронавирусом. Окончательное решение должны принять после того, как закончатся продлённые каникулы в школах.

Согласно данным оперативного штаба, рост числа заболевших в Москве начался в середине сентября. 4 октября в столице впервые с мая выявили более трёх тысяч новых заболевших коронавирусом. 2 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение жёстких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается.