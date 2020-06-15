В МЧС установили причину пожара на железнодорожной станции в Нижнем Тагиле

В МЧС Нижнего Тагила рассказали подробности пожара на железнодорожной станции, где вечером 13 июня сгорело два вагона с древесиной. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём. Сейчас устанавливаются личности виновных.

«Пламя заметил один из рабочих, он же и сообщил о возгорании. Сами вагоны находились на неохраняемой территории», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре на железнодорожной станции поступило на пульт МЧС 13 июня около шести часов вечера. Возгорание началось внутри вагона, находившегося на тупиковом железнодорожном пути. Из-за большой горючей загрузки пламя быстро распространилось и перекинулось на купейный вагон, находившийся на соседнем пути. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности 1 БИС, были привлечены дополнительные силы и средства. Инцидент обошёлся без пострадавших, а по факту пожара организована проверка.