На железнодорожной станции в Нижнем Тагиле сгорели вагоны поезда, гружённые древесиной

13 июня около 17:50 поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции в Нижнем Тагиле. Огонь охватил несколько вагонов состава, стоящего на тупиковом железнодорожном пути. По информации МЧС, на площади 50 квадратных метров сгорели два вагона, один из них был гружён древесиной.

«Сгорели два вагона, один из них — грузовой с древесиной. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению пламени, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В течение получаса пожарным удалось ликвидировать открытое горение».

В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники, включая пожарный поезд, и 24 человека личного состава. В 19:38 завершены разборка и проливка конструкций. Пострадавших нет.