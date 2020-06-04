В МЧС рассказали подробности пожара на берегу Тагильского пруда рядом с маяком

По информации отдела дознания МЧС, сообщение о пожаре в частном доме № 26 на улице Береговой поступило около 16:00. На место происшествия выехали 4 единицы техники и 10 человек личного состава. На площади 96 кв. метров сгорел деревянный жилой дом с надворными постройками, повреждены кровля, перекрытие, перегородка соседнего дома. В связи со значительной площадью распространения огня и плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС.

«В доме, где возник пожар, проживает пожилая пара. Днём они спали. Почувствовав жар, женщина (инвалид по зрению) проснулась и стала будить сожителя, который, по имеющимся сведениям, находился в состоянии алкогольного опьянения. В это время сосед, услышав непонятные звуки, вышел из дома и увидел, что у соседей пожар, из окон идёт дым. Мужчина пошёл в горящий дом, чтобы помочь соседям выбраться, но встретил их у дверей — они сами уже покидали горящее помещение», — пояснили в ведомстве.

По факту пожара ведётся проверка. Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины возникновения пожара — неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.