В МЧС подвели итоги спасательной операции после ДТП с автобусом в Забайкалье

МЧС завершило операцию по спасению пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье. В ведомстве сообщили, что в результате ЧП погибли 19 человек, в том числе двое детей. Ещё 21 пассажир пострадал, 14 из них потребовалась госпитализация. Состояние троих медики оценивают как тяжёлое. Всего в автобусе находились 44 человека, включая водителя транспортного средства, который тоже погиб.

Напомним, ЧП произошло утром 1 декабря. У пассажирского автобуса, ехавшего из Сретенска в Читу, лопнуло колесо. В итоге водитель не справился с управлением, транспортное средство пробило ограждение моста и упало вниз. При падении автобус перевернулся, поэтому он упал на крышу.

По данным «Интерфакса», транспортное средство принадлежало местной турфирме и совершало заказной нерегулярный рейс.

Поскольку автобус упал на лёд, которым покрыта река, к нему нельзя было подогнать тяжёлую технику, так как в таком случае он мог провалиться.

В спасательной операции были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, для эвакуации раненых использовались вертолёты ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Как пишет Meduza, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Забайкальская прокуратура начала проверку, в рамках которой «будет дана оценка как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в катастрофе.