В МЧС ответили красноярскому губернатору, заявившему, что тушить лесные пожары «вредно и бессмысленно»

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян ответил губернатору Красноярского края Александру Уссу, заявившему, что в ряде случаев бороться с лесными пожарами бессмысленно и «даже вредно», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена», — сказал замглавы МЧС.

По его мнению, говоря об экономической нецелесообразности, нельзя игнорировать то, что сотни населённых пунктов находятся в дыму. Чуприян добавил, что тушение пожара — это всегда убыточное мероприятие.

«Да, есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся в авиазоне. То есть тушение возможно только с помощью авиации. С помощью авиации можно тушить пожары, но наиболее эффективно, когда она работает совместно с наземной группировкой», — отметил первый замглавы МЧС.

Напомним, накануне губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодёжном форуме «Бирюса-2019» заявил, что лесные пожары — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Сейчас пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.