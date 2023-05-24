В МЧС назвали предполагаемую причину, из-за которой в Нижнем Тагиле горел склад МБУ «Центр организации дорожного движения» на Красном Камне

Накануне, 23 мая, в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в складских помещениях МБУ «Центр организации дорожного движения», которые расположены на улице Западной, 10а. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:51, спасателей вызвал сторож. Огонь распространился на площади 350 кв. метров. На место выехали четыре спецавтомобиля. Пожарным удалось остановить распространение огня к 18:13, но проливку и разбор конструкций завершили только к 20:50, рассказали ИА «Все новости».

В результате пожара повреждена кровля из рубероида (именно из-за этого задымление было сильным), а также перекрытия и строение. В администрации города отметили, что муниципальное имущество не пострадало.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила, в настоящее время проводится проверка и устанавливается виновное лицо. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.