В Майкопе студентка оплатила 340-тысячный долг приюта, чтобы они приняли бездомного котёнка

Жительница Майкопа оплатила долг приюта для животных перед ветеринарной клиникой в размере 340 тысяч рублей, чтобы они приняли котёнка, которого она нашла на улице, сообщили волонтёры в Instagram «Бездомные животные Майкопа».

«К нам обратилась девушка с просьбой принять котёнка. Мы объяснили, что, к сожалению, пока не можем: долг перед клиникой 340 тысяч, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около сотни. На что девушка предложила оплатить наш долг. Сначала мы подумали, может, это злая шутка? Или мы чего-то не поняли. Но девушка просто поехала в "Айболит" и оплатила весь наш долг. Полностью! 340 тысяч рублей», — рассказали волонтёры.

По их словам, котёнка назвали Золотым, ему ищут хозяев. Девушка попросила не сообщать её имя, но разрешила выложить фотографию со спасённым животным.

Одна из администраторов группы Зиля Степанова рассказала, что в ветклинику девушка приехала вместе с молодым человеком, родители в курсе её поступка. Известно, что девушка — студентка, учится в одном из вузов Майкопа, у неё дома живут два кота.