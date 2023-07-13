В массовом пожаре в селе Шайдуриха под Невьянском погибла 71-летняя женщина, сгорело 41 строение

В селе Шайдуриха под Невьянском 12 июля вспыхнул сильный пожар, сгорело 41 строение, сообщает портал E1.RU. В одном из сгоревших сараев спасатели обнаружили тело 71-летней женщины. Ещё двое пострадавших получили ожоги разной степени тяжести.

Местные жители сообщают, что пожар перешёл с леса вблизи озера Аятского. Уже несколько дней сельчане жаловались в пожарные службы на дым от пожара со стороны озера, но в ответ слышали, что всё под контролем. Когда огонь перекинулся на жилые дома, большая часть жителей поспешила собрать вещи и покинуть свои дома. Но так поступили не все. По последним данным, эвакуировались 290 человек из 365.

12 июля примерно в 21:20 глава Невьянского округа сообщил о введении режима ЧС. Он будет действовать до 12:00 21 июля. В тушении пожара участвовали волонтёры, жители села Шайдуриха, вертолёт Ми-8. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

«Погорельцев у нас 35 жителей, из них 3 детей. От пункта временного размещения они отказались, завтра мы встречаемся с ними, чтобы узнать, понять их потребности по обеспечению жильём, и будем уже принимать решения», — сообщил глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

По словам историка и гида Татьяны Мосуновой, Шайдуриха очень важна для истории Урала. Здесь находится много красивых старинных домов, сохранивших в себе уральскую идентичность и отпечаток прошлых веков. Шайдуриха — это одно из самых посещаемых туристических мест Свердловской области. Экскурсоводы очень обеспокоены, что село постигла такая большая беда.

«По легенде, село было основано еще в XVII веке, в 1680 году. Это время начала нашей металлургии, строительства первых заводов. В 1703 году там уже точно жили люди. То есть это село как минимум на 20, а то и на 40 лет старше Екатеринбурга. Именно там после окончания духовной семинарии преподавал Павел Бажов», — рассказала Татьяна Мосунова.