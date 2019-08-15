В массовом ДТП под Каменском-Уральским погибли двое полицейских

В Каменском районе Свердловской области при столкновении автомобиля ГАЗ и двух мотоциклов погибли двое полицейских, ещё четыре человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

«Авария произошла возле дома по улице Ленина в селе Покровское Каменского района. В результате столкновения погибли два сотрудника полиции, ещё четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали», — рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По его информации, 35-летний инспектор местного отдела ГИБДД на мотоцикле Honda, обгоняя мотоцикл Aprilia Pegaso и грузовик, врезался во встречный ГАЗ, за рулём которого находился 40-летний мужчина. При ударе первый мотоцикл отбросило на второй, сотрудник ГИБДД и его пассажир — сотрудница дежурной части ОП № 24 — скончались на месте.

«Второму мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, были доставлены в больницу, но госпитализация им не потребовалась», — добавил Горелых.

Он отметил, что старшего лейтенанта полиции, спровоцировавшего ДТП, проверят на употребление алкоголя или наркотических веществ.