В мартовские праздники сотрудники ГИБДД оштрафовали 29 водителей в пригороде Нижнего Тагила

В мартовские праздники в Горноуральском городском округе сотрудники Госавтоинспекции проводили мероприятие «Стоп контроль», в ходе которого подряд останавливали транспортные средства. В результате дорожные полицейские оштрафовали 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, при этом двое отказались от прохождения освидетельствования. Ещё 11 водителей управляли автомобилем без прав.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о предусмотренной административной ответственности за нетрезвое вождение. В соответствии с действующим законодательством это крупный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичные меры применяются в случае отказа водителя от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. К водителям, которые задерживаются при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения повторно, применяется уже уголовная ответственность», — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Для тех, кто управляет автомобилем без прав, предусмотрены штраф и административный арест на срок до 15 суток.

С 11 по 14 марта в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе пройдёт ещё одно профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за тем, чтобы на дорогах не было нарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.