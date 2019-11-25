В Марий Эл пьяный депутат насмерть сбил подростка

Депутат одного из сельских поселений Марий Эл на личном автомобиле насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

ДТП произошло вечером 19 ноября в селе Сотнур: нетрезвый депутат превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину. В результате машина сбила 16-летнего подростка, который скончался на месте.

Депутату предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», он арестован. Фамилия депутата в сообщении ведомства не приводится.