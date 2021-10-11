В Махачкале школьник убил одноклассника

Учащийся одной из школ Махачкалы нанёс ножевое ранение однокласснику в драке, пострадавшего доставили в больницу, где он умер, со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана пишет ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошёл между учениками девятого класса школы № 51. Нападавший задержан и доставлен в местный отдел полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как уточнили ТАСС в Минобрнауки региона, на место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Бекмансуров был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС, он находится в больнице.