В Махачкале произошёл взрыв газа в жилом доме, пострадал ребёнок

Днём 26 января в Махачкале произошёл взрыв бытового газа на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадал находившийся рядом со зданием 8-летний мальчик.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Дагестану, ребёнка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

По предварительным данным, причиной взрыва стала зажжённая спичка, брошенная мальчиком в подвал дома, где произошла утечка.

По информации ТАСС, в результате происшествия выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Несущие конструкции здания не повреждены.