В Махачкале при потасовке с наблюдателями устроили вброс (ВИДЕО)

На участке № 1126 в Махачкале сотрудники УИК устроили крупный вброс бюллетеней во время потасовки наблюдателей и приехавших на участок спортсменов-борцов, пишет «МБХ Медиа».

По информации издания, на участок приехала толпа спортсменов-борцов, которые набросились на независимых наблюдателей. У следящих за ходом выборов отобрали телефон и ноутбук, силой не пуская к урнам. Одного из наблюдателей куда-то уволокли и держали, пока не закончили вбросы.

В это время члены участковой избирательной комиссии производили вбросы, которые зафиксированы камерой наблюдения.