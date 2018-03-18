В Махачкале напали на наблюдателя за отказ убрать камеру

18.03.2018 13:30

В Махачкале на участке № 1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, пишет издание «Черновик».

По словам очевидцев, хулиган попытался выбить телефон из рук наблюдателя, угрожая ему расправой. Полиция увела агрессивного мужчину с избирательного участка.

Позже появилась информация, что нападавшего не стали задерживать.

«МВД по-братски увело его в сторону. Не задержало, нет», пишет издание.

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