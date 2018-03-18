В Махачкале напали на наблюдателя за отказ убрать камеру

В Махачкале на участке № 1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, пишет издание «Черновик».

По словам очевидцев, хулиган попытался выбить телефон из рук наблюдателя, угрожая ему расправой. Полиция увела агрессивного мужчину с избирательного участка.

На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 марта 2018 г.

Позже появилась информация, что нападавшего не стали задерживать.