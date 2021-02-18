В Магнитогорске мужчина в трамвае открыл стрельбу по подросткам

Пассажир трамвая в Магнитогорске несколько раз выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, пишет Ura. ru.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

«Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Стрелявший в подростков мужчина объявлен в розыск. По предварительной версии, он был пьян.

Один из родителей пострадавших рассказал в группе «Чёрное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошёл 17 февраля в трамвае № 17, куда на остановке «Библиотека» зашли двое молодых людей. Одному из пассажиров не понравилось, что подросток слушает музыку в наушниках, он ударил несовершеннолетнего, а когда друзья выбежали через открытую дверь, несколько раз выстрелил в них. В результате пули поранили одному из подростков ногу, а второму висок — ему потребуется срочная операция по извлечению пули.

Ребят подобрал случайный водитель, который отвёз их в травмпункт.