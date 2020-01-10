В Магадане пенсионера приговорили к 24 годам заключения за убийство четырёхлетней девочки

В Магадане 65-летнего пенсионера приговорили к 24 годам лишения свободы за изнасилование и убийство четырёхлетней девочки весной 2019 года, сообщает прокуратура региона.

Следствием было установлено, что 12 мая 2019 года мужчина заманил ребёнка в свою квартиру в посёлке Снежном, где совершил в отношении неё особо тяжкие преступления. Исчезновение ребёнка вызвало широкий общественный резонанс, девочку несколько дней искали полиция, спасатели, волонтёры. Тело пропавшего ребёнка обнаружили на полигоне бытовых отходов.

Осуждённый полностью признал свою вину.

«Суд, с учётом представленных стороной обвинения доказательств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Суд также с учётом заключения экспертизы назначил осуждённому принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.