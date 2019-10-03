В Магадане избили редактора издания «Весьма»

В Магадане утром 3 октября напали на редактора портала «Весьма» Андрея Гришина, сообщается на сайте издания.

По словам пострадавшего, в дверь его квартиры постучал молодой человек, который сказал, что случайно ударил машину редактора, припаркованную во дворе. Когда Гришин спустился в подъезд, двое мужчин начали избивать его.

«Я решил посмотреть, где этот парень, который стучал в дверь, и начал спускаться вниз, а затем увидел молодого человека крепкого телосложения, который поднимался мне навстречу. Ни слова не говоря, он схватил меня за куртку, стащил вниз и начал наносить удары. Я закрылся руками, сел в угол лестничной площадки. В это время подбежал второй парень и тоже стал бить», — рассказал редактор.

Гришин добавил, что ему нанесли 15-20 ударов, после чего один из нападавших сказал: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал». После этого нападавшие убежали. Редактор заявил, что серьёзных повреждений ему не нанесли, он считает это «акцией устрашения». Гришин подал заявление в полицию.