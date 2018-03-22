В Магадане из-за оскорбления мэра в группе WhatsApp изымают телефоны горожан

В Магадане полицейские изъяли телефоны у двух горожан, состоящих в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра, пишет местное издание «Весьма».

По информации издания, к жительнице Магадана Наталье вечером 21 марта пришли правоохранители, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом. Силовики изъяли у неё телефон в рамках расследования уголовного дела по статье 319 УК РФ об оскорблении главы города Юрия Гришана.

По мнению женщины, речь идёт о нецензурном сообщении, которое опубликовали в группе ещё в декабре 2017 года.

«Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали», — пояснила она.

По информации «ОВД-Инфо», полицейские изъяли телефон у ещё одного жителя Магадана — Василия Коняхина. Издание утверждает, что вместе с телефонами у жителей были изъяты и SIM-карты. Указывается, что Коняхин попросил, чтобы его ознакомили с материалами дела, в рамках которого проходит изъятие, но полицейские отказались это сделать. Силовики уточнили, что в обоих случаях телефоны изъяли в рамках дела по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), Коняхин и Наталья проходят по нему пока в качестве свидетелей.

«Мне показали и список других контактов с этой группы. Я пояснила, что личной неприязни к мэру города не испытываю, не являюсь активным участником группы, не активист, не террорист. На самом деле, я не очень понимаю, что происходит. У нас что, 37-й год наступил?» — задаётся вопросом Наталья.

Уголовное дело об оскорблении мэра Магадана было возбуждено 13 февраля 2018 года, сообщил информагентству MagadanMedia исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СК Андрей Нестеренко. С заявлением в правоохранительные органы обратился сам глава областного центра, утверждается в статье. Информации об обвиняемых по данному делу в СМИ нет, однако если их вина будет доказана, то магаданцам грозит наказание вплоть до одного года исправительных работ.

Получить комментарий самого мэра Юрия Гришана журналистам не удалось. По данным сайта «Весьма», он был недоступен, так как находится на выездном совещании вместе с губернатором области.