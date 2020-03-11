В Лондоне второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ благодаря пересадке костного мозга

Врачи не обнаружили следов ВИЧ в организме «лондонского пациента» в течение 30 месяцев после трансплантации костного мозга — это второй случай в истории, когда благодаря пересадке стволовых клеток удалось вылечить человека от ВИЧ, пишет «Би-би-си».

Имя выздоровевшего было неизвестно, поэтому его называли «лондонским пациентом». В марте 2020 года он рассказал The New York Times о себе: мужчину зовут Адам Кастильехо, он уроженец Венесуэлы, но после развода родителей переехал в Копенгаген, а затем в Лондон. Диагноз «ВИЧ» ему поставили в 2003 году в возрасте 23 лет.

«Это был ужасный и травмирующий опыт», — рассказал Кастильехо.

После этого Кастильехо начал принимать антиретровирусную терапию, вёл здоровый образ жизни и успел стать су-шефом в одном из ресторанов. Однако в 2011 году у мужчины обнаружили лимфому Ходжкина на четвёртой стадии. Он проходил лечение с помощью химиотерапии, однако из-за положительного ВИЧ-статуса врачам было сложно подобрать комбинацию препаратов. Весной 2015 года врачи сказали Кастильехо, что он не доживёт до конца года, и предложили сделать трансплантацию костного мозга. Врачам удалось найти подходящих ему доноров костного мозга, один из которых оказался носителем генетической мутации CCR5 delta 32, которая уменьшает вероятность заражения ВИЧ. В течение года после операции Кастильехо потерял около 30 килограммов, заразился множеством инфекций, у него также ухудшился слух. Спустя полтора года после операции, когда пациента удалось вылечить от лимфомы, врачи обнаружили, что подавляющее большинство лимфоцитов в его крови — донорские и, соответственно, устойчивые к ВИЧ-инфекции. После этого Кастильехо перестал принимать антиретровирусную терапию.

К марту 2019 года Кастильехо уже полтора года жил без лекарств от ВИЧ-инфекции. В течение 30 месяцев после трансляции медики анализировали образцы крови, спермы, спинномозговой жидкости, а также биопсии лимфатических узлов и кишечника пациента, пишет N+1. В биологических жидкостях вирусных геномов найти не удалось.

Это второй случай, когда врачам удалось справиться с ВИЧ при помощи пересадки костного мозга: первого пациента звали Тимоти Браун, он прошёл аналогичное лечение в Германии в 2007 году. Следов вируса в крови у него не обнаружено до сих пор.

Кастильехо в разговоре с New York Times объяснил, что решил раскрыть свою личность из-за того, что его история несёт в себе мощный посыл оптимизма.