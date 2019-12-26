В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, два человека погибли

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус. По данным ЕДДС, в результате ДТП двое пассажиров погибли, ещё 15 человек пострадали.

Как пишет ТАСС, авария произошла на 356-м километре трассы М-4 «Дон». В МЧС сообщили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения.

По данным РИА Новости, автобус ехал из Москвы в Тбилиси.

«Перевернулся автобус Москва — Тбилиси. Сам перевернулся, потому что дорога ледяная. Погибли два человека, пассажиры», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что всего в салоне транспортного средства находились 17 пассажиров, в том числе один ребёнок.