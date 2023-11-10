В лесу под Нижним Тагилом заблудился и застрял дальнобойщик (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле дальнобойщик заблудился в лесу в районе Ольховки и не смог самостоятельно выбраться, увязнув в грязи. На помощь пришлось вызывать коммунальщиков из МУП «Тагилдорстрой» и спасателей, рассказал в своих соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Двигаясь по маршруту из Екатеринбурга в Кушву, водитель фуры оказался в лесу, где застрял у брода через реку Тагил. Дальнобойщик, по словам мэра, двигался по навигатору, который завёл его в реку, где крупногабаритная машина моментально увязла в грязи. Для того чтобы вызволить фуру из грязевого плена, коммунальщики привлекли сразу несколько единиц техники. Сначала трактор с ковшом расчистил дорогу от вязкой грязи, после чего мощный грейдер на сцепке вытянул автомобиль на твёрдое покрытие.