В лесу под Нижним Тагилом пятые сутки ищут пропавшего пенсионера

В лесу в районе коллективного сада «Ивушка» под Нижним Тагилом пятые сутки идут поиски 74-летнего Виталия Пишукова.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушёл из дома утром 26 августа в лес. До сих пор его местонахождение неизвестно.

В день пропажи Виталий Пишуков был одет в синий пиджак и брюки, серый свитер, чёрные резиновые сапоги и чёрную вязаную шапку с полосками. С собой у него был пакет.

Рост мужчины — 175 см, телосложение плотное. Волосы тёмные с проседью, глаза зелёные. Он нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам +7 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112. Также спасательному отряду нужна помощь добровольцев.