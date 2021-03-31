В Лесном сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, который после ссоры с родителями угнал автомобиль (ВИДЕО)

В Лесном сотрудники ДПС поймали 19-летнего угонщика, который пьяным угнал автомобиль, со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области пишет E1.ru.

По словам молодого человека, он поругался с родителями, ушёл из дома, увидел во дворе незапертый ВАЗ-2112 с ключами в замке зажигания и решил прокатиться.

«На машине молодой человек решил прокатиться по городу, но уже в соседнем дворе на улице Юбилейной его заметили автоинспекторы: автомобиль двигался с выключенным светом фар. Инспекторы ДПС поехали за автомобилем, который попытался скрыться среди припаркованных во дворе машин. Водитель отказывался пройти в патрульный автомобиль, нецензурно выражался. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства — наручники», — рассказали в ГИБДД.

На задержанного завели дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции. Суд арестовал парня на десять суток.

Также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.