В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве задержан уроженец Нижнего Тагила, находящийся в федеральном розыске

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала супружескую пару, которая подозревается в мошенничестве. По данным МВД, 32-летнего уроженца Нижнего Тагила и его 28-летнюю супругу правоохранители задержали в городе Кудрово Ленобласти.

По данным следствия, 8 июля прошлого года пара неустановленным способом изготовила поддельное временное удостоверение личности, а также поручение на выплату пособия на погребение двух человек. На почте женщина представляла подложные документы и получала выплаты в размере 12 тысяч рублей по каждому эпизоду. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчина взят под стражу.

Уточняется, что деньги в Санкт-Петербурге подозреваемый «зарабатывал», находясь в федеральном розыске — его с июня 2019 года искали по другим эпизодам мошенничества в Екатеринбурге. Задержанный имеет несколько судимостей за подделку документов, присвоение чужого имущества и убийство. Суд каждый раз менял ему наказание с колонии на помещение в психиатрическую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат, группой лиц и по предварительному сговору».