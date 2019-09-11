В Ленинградской области пенсионерки спилили качели на глазах у детей (ВИДЕО)

Жительницы деревни Бегуницы в Ленинградской области из-за громких звуков распилили детские качели в своём дворе, пишет online47.ru.

По словам пенсионеров, так они наказали детей, которые шумно играли на придомовой территории. Женщины объяснили, что испортили городское имущество из-за того, что скрип качелей и крики детей не давали им отдыхать.

«Им говоришь: "Бабушка столетняя". А они специально бьют, и бьют, и бьют», — рассказали они.

Родители детей пытались остановить пенсионерок от уничтожения детской площадки, но это не дало результата. Сейчас администрация деревни устанавливает сумму ущерба и планирует обратиться в полицию.