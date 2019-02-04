В Ленинградской области мужчина с ножом взял в заложники бригаду скорой

В посёлке Мурино Ленинградской области вооружённый ножом мужчина взял в заложники бригаду медиков, приехавшую на вызов для оказания неотложной помощи его 44-летней супруге, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

«По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла по указанному адресу по вызову нападавшего, который после совместного распития спиртных напитков причинил телесные повреждения своей жене», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что мужчина удерживал в квартире фельдшера и медбрата. Уточняется, что медики покинули квартиру самостоятельно, воспользовавшись моментом. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц).