В Ленинградской области экс-депутат открыл стрельбу по семье, подплывшей близко к его дачному участку 

В Ленинградской области бывший муниципальный депутат от «Единой России» Илья Русинов открыл стрельбу по семье в лодке, подплывшей на 70 метров к его дачному участку, пишут ТАСС, 47news и «Московский комсомолец». СК также сообщает о стрельбе, однако без указания личности стрелка.

Инцидент произошёл вечером 20 июня на озере Любимовское в селе Студёное Приозёрского района. Прибывшие по вызову полицейские задержали Илью Русинова, бывшего муниципального депутата округа «Измайловское» в Петербурге созыва 2014–2019 годов, который сейчас занимается бизнесом — он занимал пост исполнительного директора автоцентра.

По данным следствия, семья из трёх человек (мужчина, женщина и их 14-летняя дочь) катались на лодке и подплыли на расстояние 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова. Из-за этого бывший депутат «на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему неизвестным гражданам произвёл в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина».

«Своими действиями он причинил женщине множественные ранения. Свой умысел, направленный на убийство, до конца не довёл, поскольку потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана своевременная медицинская помощь», — сообщили в СК.

По данным 47news, при стрельбе пострадала 32-летняя жительница посёлка Янино — её доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у женщины раны внутренних органов и таза. СК возбудил в отношении стрелка уголовное дело о покушении на убийство.